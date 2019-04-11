شكرا لقرائتكم التشكيل النهائى للمصرى فى مواجهة الزمالك بالدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للمصرى بقيادة إيهاب جلال، عن التشكيل الذى سيخوض به مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستقام فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز. جاء تشكيل المصرى كالتالي: حراسة المرمى : أحمد مسعود خط الدفاع : محمود حمد وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وكريم العراقي. Advertisements خط الوسط: سعيدو سمبوري وايزي ايمكيا وإسلام عطية واسلام عيسى. خط الهجوم: أمامتشي أموتو ومحمود وادي.

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