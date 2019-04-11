شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى السابق: مصر والسنغال ونيجيريا الأقرب لحصد الكان "فيديو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كتب : عمرو سامى - هانى عبد النبى - أحمد الشاذلى

رشح ديساير المدير الفنى لمنتخب أوغندا ثلاث فرق الأقرب بالفوز ببطولة أمم افريقيا الذى ستقام بمصر ، وقال ديسابر ان الأقرب من الفوز بأمم افريقيا هما السنغال و نيجيريا ومصر

وغضب ديسابر من مستوى الاسماعيلي فى الفترة الماضيه وقال الداريش تعرضت لكبوه فى الفترة الماضيه حيث ازمه دورى الأبطال والخروج ثم الرجوع سبب انكسار القلعة الصفراء.

وفى سياق متصل ظهرت منطقة "سفح الأهرامات" في أبهى صورها قبل 24 ساعة على إقامة مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

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النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث سيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 منتخبات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 كما يلى، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.