شكرا لقرائتكم لاعب المصرى يتمنى المكسب على الزمالك مع إيهاب جلال وابنته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر لاعب النادى المصرى البورسعيدى أحمد ياسر صورة مع إيهاب جلال المدير الفنى للنادى المصرى وبصحبته ابنته، قبل مباراة الزمالك والمصرى والمؤجلة من الجولة الـ 28 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز. وقال اللاعب أحمد ياسر لاعب المصرى، على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "صباح الخير والمكسب ان شاء الله" فى اشارة منه لمباراة فريقه مع الزمالك صاحب المركز الثانى فى الدورى المصرى. Advertisements ويحتل نادى الزمالك المركز الثانى برصيد 57 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن النادى الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة، بينما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 42 نقطة، وفى حالة فوز الزمالك يعود للمركز الأول، والتعادل أيضا يعيده للمركز الأول ولكن بفارق الأهداف عن غريمه التقليدى، اما فى حالة فوز المصرى، يرفع النادى المصرى رصيده لـ 45 نقطة ويحافظ على المركز الرابع ويتصدر النادى الاهلى قمة الدورى بفارق نقطة عن الفريق الأبيض.

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