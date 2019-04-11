شكرا لقرائتكم الزمالك يصل استاد الجيش بالسويس لمواجهة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الزمالك إلى استاد الجيش بالسويس، من أجل خوض مواجهة المصرى فى المباراة التى ستقام فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز.

فيما تتواجد أعداد من جماهير فريق الزمالك أمام الملعب لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام المصرى رغم إن المباراة وفقا لقرار اتحاد الكرة بدون حضور جماهيرى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى برصيد 57 بفارق نقطة وحيدة عن الأهلى الذى يتصدر الترتيب مؤقتا بـ58 نقطة ويتواجد المصرى فى المركز الرابع برصيد 42 نقطة.