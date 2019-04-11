شكرا لقرائتكم شاهد.. جامعى الكرات "حفاة " فى مباراة صعود طنطا للممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد استاد كفر الشيخ والذى يستضيف مباراة طنطا وسيدى سالم فى الجولة قبل الأخيرة من دورى القسم الثانى تواجد عدد من جامعى الكرات الحفاة داخل ارض الملعب وذلك بعدما اضطر مسئولى سيدى سالم بالاستعانة بعدد من الصبية من الشوارع المجاورة للإستاد من اجل جمع الكرات اثناء المباراة .

وظهر جميع حاملى الكرات المتواجدين داخل ارض الملعب بدون احذية فى الوقت الذى ظهر فيه احد حاملى الكرات بتيشرت مشابه لتيشرت سيدى سالم ليضطر حكم المباراة لاخراجه لخارج ارض الملعب بسبب تشابه قميصه مع قميص سيدى سالم .

يذكر ان طنطا يحتاج لنقطة واحدة من المباراة من أجل حسم صعوده للدورى الممتاز بعد تغلبه فى المباراة الاخيرة على غزل المحلة بهدف مقابل لاشئ .

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