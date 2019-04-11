شكرا لقرائتكم التشكيل النهائى للزمالك فى مواجهة المصرى بالدورى الممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل مواجهة المصرى فى المباراة التى ستقام فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب. ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من:"عماد السيد – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – محمود عبدالمنعم كهربا – عمر السعيد. فيما استبعد السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الثنائي محمد عنتر و محمد عبد السلام من قائمة الفريق .

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