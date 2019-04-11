شكرا لقرائتكم روبن: لست واثقاً من مشاركتي مع ميونيخ في الموسم الحالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف الهولندي المخضرم آريين روبن جناح فريق بايرن ميونيخ أنه قد لا يشارك مجددا مع فريقه الألماني قبل الرحيل عنه في نهاية الموسم.

وبات روبن على أعتاب الرحيل عن بايرن في نهاية الموسم الجاري بعد مسيرة حافلة مع العملاق البافاري.

وقال روبن "35 عاما" لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الخميس: لدي بالفعل أفكار، ولست واثقا مما إذا كنت سأشارك مجددا مع بايرن في الموسم الحالي، من المحبط عدم معرفة مصيري بشكل محدد.