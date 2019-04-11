شكرا لقرائتكم أياكس يحرم يوفنتوس من فوز ثمين بهدف نيريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حرم أياكس ضيفه يوفنتوس الإيطالي من التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بتعادله 1 - 1، يوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتأجل الحسم حتى لقاء الإياب.
وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 44 عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يتعادل البرازيلي ديفيد نيريس لأياكس في الدقيقة 47.
ويستضيف يوفنتوس نظيره الهولندي يوم الثلاثاء المقبل في مدينة تورينو الإيطالية، في مباراة الإياب لدور الثمانية.
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