المصرى يهاجم الزمالك بـ"محمود وادى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للمصرى بقيادة إيهاب جلال عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستقام فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز. جاء تشكيل المصرى كالتالي: جاء تشكيل المصرى كالتالي: حراسة المرمى : أحمد مسعود Advertisements خط الدفاع : محمود حمد وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وكريم العراقي. خط الوسط: سعيدو سمبوري وايزي ايمكيا وإسلام عطية واسلام عيسى. خط الهجوم: أمامتشي أموتو ومحمود وادي.

تشكيل المصرى

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