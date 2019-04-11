شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 24 ساعة من قرعة أمم 2019 ..تعرف على تصنيف المنتخبات ومواجهة محتملة بين مصر و الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم –كاف- عن التصنيف النهائى و الأخير قبل 24 ساعة من إجراء قرعة أمم أفريقيا 2019 غداً ، تحت سفح الأهرامات ، وجاء التصنيف كالتالي : التصنيف الأول : مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب التصنيف الثاني : جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، Advertisements التصنيف الرابع، زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي. من المحتمل أن تكون هناك مواجهة مرتقبة تجمع منتخب مصر مع منتخب الجزائر المتواجد فى التصنيف الثانى وهو ما ستحدده قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 غداً. تصنيف المنتخبات

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