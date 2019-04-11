شكرا لقرائتكم خبر عن "سونج" أسطورة الكاميرون يصل القاهرة لحضور قرعة كاس أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، النجم الكاميروني الكبير ريجوبير سونج، أسطورة الكاميرون، لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا «كان 2019» التي تستضيفها مصر.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه تم استقبال النجم الكاميروني في احتفالية خاصة بصالة الوصول رقم "4" والتي تم تخصيصها لاستقبال ضيوف قرعة وبطولة الأمم الإفريقية .

وأضافت المصادر أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال والاستعدادات الخاصة باستقبال ضيوف مصر، المشاركين في قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدة أن صالة 4 والمخصصة لاستقبال وفود الدول المشاركة، تزينت بأعلام المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، كما تم الانتهاء من إعداد الكونترات الخاصة بالوفود المشاركة في قرعة البطولة، والتي بدأت في التوافد على مصر منذ يومين .

وأضافت المصادر، أنه تم وضع لافتات، تحمل شعار«الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف» والبطولة التي تبدأ القرعة الخاصة بها تحت سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء غدا الجمعة .