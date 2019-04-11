شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة حسنية أغادير تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة حسنية أغادير المغربى إلى القاهرة وتوجهت البعثة إلى السويس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الزمالك، يوم الأحد المقبل، فى إياب الدور ربع النهائى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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وكان الزمالك تعادل مع حسنية أغادير المغربى سلبيا فى لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أدرار الكبير بالمغرب، ويحتاج الفريق الأبيض للفوز من أجل التأهل للدور التالى.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك فى معسكر مغلق فى السويس يوم السبت المقبل استعدادا للقاء حيث سينهى الفريق الأبيض مباراته اليوم أمام المصرى فى الجولة الـ28 بالدورى ثم يعود الفريق للقاهرة ويخوض تدريباته غدا على ملعب النادى الأبيض ثم يتوجه يوم السبت للسويس.