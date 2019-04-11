شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جماهير الأهلى تحتشد أمام النادى لشراء تذاكر مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتشد عدد قليل من جماهير الأهلي أمام مقر النادى بالجزيرة لشراء تذاكر مباراة صن داونز الجنوب أفريقى، لكن قوات الأمن المتواجدة أمام النادى منعت الجمهور من التواجد أمام مداخل النادى المختلفة.

ويستعد الأهلي لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء بعد غد، السبت، باستاد برج العرب في غياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويأتى تواجد الجماهير الأهلاوية أمام بوابات الأهلى وبالقرب من محطة مترو الأوبرا القريبة من الأهلي للحصول على تذاكر المباراة التى تم طرحها خلال الساعات الماضية.

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ويرغب جمهور الأهلي في حضور المباراة لتشجيع الفريق ودعم اللاعبين قبل لقاء العودة الذى يحتاج فيه الأهلي لتحقيق "ريمونتادا تاريخية" بالفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل للمربع الذهبى.

وكان الاهلي قد خسر لقاء الذهاب بخماسية نظيفة في جنوب أفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الأهلي للإسكندرية عقب مران اليوم من أجل إقامة معسكر تدريبى بها لمدة 48 ساعة استعداداً لمباراة السبت المرتقبة.