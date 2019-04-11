شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يستعيد حسام عاشور قبل 48 ساعة من مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
إنتظم حسام عاشور، قائد الاهلي في المران الجماعي للفريق المُقام حالياً على ملعب التتش بعد تعافيه من الاصابة التي تعرض لها بسبب اجهاد في العضلة الضامه وحرمته من تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة.
ومن المقرر أن يتجه الاهلي عقب مران اليوم للأسكندرية من أجل إقامة معسكر تدريبي بها لمدة 48 ساعة إستعداداً لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي المقرر لها السبت المقبل ببرج العرب .
ويحتاج الاهلي في مباراة صن داونز لتحقيق "ريمونتدا تاريخية" بالفوز بخماسية نظيفة واللجوء لضربات الجزاء أو الفوز بسداسية نظيفة من أجل التأهل للمربع الذهبي بعد الخسارة في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.
كان الاهلي قد فاز على المقاصة بهدفين لهدف أمس ، الأربعاء، في الجولة الـ28 للدوري الممتاز.
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