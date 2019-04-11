شكرا لقرائتكم خبر عن خالد لطيف ضيف ”الخليج 365” لتحليل مباراة الزمالك والمصرى وقرعة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل خالد لطيف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ضيفاً على ”الخليج 365” لتقديم رؤية تحليلية لمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى اليوم، برفقة عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى باليوم السابع والزميل عادل عقل.

ويلتقى الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الخميس، فى المباراة التى ستجمعهما على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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خالد لطيف يكشف أيضاً عن كواليس حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية الذى يقام غدا، الجمعة، فى منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، لتحديد المجموعات الستة التى ستخوض مباريات البطولة القارية التى تقام خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، وتصوراته للمجموعات الستة وفرص الفراعنة فى التتويج باللقب.