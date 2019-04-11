شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا ... طنطا يصعد للدوري الممتاز بعد الفوز علي سيدي سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح فريق طنطا في العودة للدوري الممتاز وذلك عقب الهبوط في الموسم الماضي وذلك بعد الفوز علي سيدي سالم بهدفين مقابل لاشئ في المباراة التي اقيمت بإستاد كفر الشيخ ضمن مباريات الجولة قبل الاخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

وارتفع رصيد طنطا للنقطة 49 وذلك بعد الفوز علي سيدى سالم وذلك بفارق خمس نقاط عن اقرب منافسيه ليحسم الفريق صعوده للدوري الممتاز قبل المباراة المقبلة امام ابوقير للأسمدة والمقرر لها الخميس المقبل بإستاد نادي طنطا.

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ويقود طنطا ايمن المزين كمديرا فنيا ومعه محمد عطية كمدرب عام ووليد المحروقي واسامة ليلة كمدربين مساعدين وعادل الخطيب كمدرب لحراس المرمي في الوقت الذي يشرف فيه علاء عكاشة علي الكرة منذ منتصف الموسم قبل الماضي .