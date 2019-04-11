3 أهداف حصيلة آخر لقاء بين الطلائع والداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى بعد قليل فريق طلائع الجيش مع نظيره الداخلية فى إطار الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى. وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين يوم 2 نوفمبر الماضى فى الجولة الـ12 من المسابقة المحلية، وانتهت بفوز الداخلية 2 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد كلية الشرطة. أحرز أهداف الداخلية كل من حسام باولو ومحمد مخلوف فى الدقيقة 72 و78، بينما أحرز هدف الطلائع مصطفى محمد فى الدقيقة 85.

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