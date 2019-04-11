أحداد وبو طيب يقودان هجوم الزمالك أمام المصرى.. وكهربا على الدكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، تشكيل مواجهة المصرى فى المباراة التى ستقام فى الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد الجيش بالسويس، فى إطار الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز. وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: وجاء تشكيل الزمالك كالتالى: حراسة المرمى: محمود جنش. خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأحداد. خط الهجوم: خالد بوطيب. ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: "عماد السيد – محمد عبد الغنى – بهاء مجدى – إبراهيم حسن – محمد إبراهيم – محمود عبد المنعم كهربا – عمر السعيد"، فيما استبعد السويسرى جروس المدير الفنى للزمالك الثنائى محمد عنتر ومحمد عبد السلام من قائمة الفريق.

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