شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 11 أبريل الكثير من الأخبار الرياضية المهمة منها إجراء أشعة على ركبة كريم نيدفيد، وتصريحات مدرب غانا عن استضافة مصر للكان.

فيديو.. مدرب منتخب غانا: لا نخشى أحداً.. ومصر ستنظم نسخة استثنائية للكان

أكد كويسى أبياه، المدير الفنى لمنتخب غانا، أن فريقه لا يجب أن يخشى أحداً لأن كل المنتخبات التى تأهلت لبطولة أمم أفريقيا 2019 لديها مقومات المنافسة على اللقب وستقاتل من أجل تقديم الأفضل.

الخطيب يطلب تقريرا عن أحداث كرة الماء.. وعقوبات قاسية للخارجين عن تقاليد الأهلي

طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى من رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى، تقريراً شاملاً وعاجلاً عن كافة الأحداث غير اللائقة التى تزامنت مع نهاية مباراة الأهلى والجزيرة فى كرة الماء، والتى أقيمت بنادى الصيد وشهدت تجاوزات لبعض العناصر من هنا وهناك فى مشهد يتنافى مع الروح الرياضية والتنافس الشريف.

جروس يحسم موقف أوباما فى محاضرة الفندق قبل مواجهة المصرى

قرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك إرجاء حسم الدفع بيوسف أوباما مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى للأبيض من عدمه أمام المصرى إلى المحاضرة الفنية، التى ستعقد فى الثالثة من عصر اليوم الخميس، قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز.

الاسماعيلى يفتش عن الوريث الشرعى لمحمود متولى

بدأ مسئولى النادى الاسماعيلى فتح باب المفاوضات مع أكثر من مدافع متميز لتعويض الغياب المنتظر لمحمود متولى كابتن الفريق الذى فشلت كل محاولات تمديد تعاقده مع القلعة الصفراء والذى ينتهى فى يناير المقبل .

محمود متولي واحدًا من العناصر الأساسية بالنادي الإسماعيلي، وكان الأهلي قد حاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن مسؤولي القلعة الصفراء تمسكوا ببقائه.

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واستقر مسئولى الاسماعيلى على الموافقة على رحيل محمود متولى بنهاية الموسم للاستفادة المادية من بيعه بدلا من رحيله فى يناير بدون مقابل ولكن مسئولى الدراويش اشترطوا رحيله للاحتراف الخارجى بعيداً عن الاندية المصرية .

أشعة رنين على ركبة كريم نيدفيد.. والأهلى يستبعده من مواجهة صن داونز

أجرى كريم نيدفيد، لاعب وسط الأهلى، أشعة رنين صباح اليوم الخميس على منطقة الركبة، لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق الأحمر.

وقرر الجهاز الفني للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، استبعاد كريم نيدفيد من مواجهة صن داونز المقرر إقامتها السبت المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد تأكيد الجهاز الطبى أن إصابة اللاعب ليست بسيطة.

الرومانى ماريوس حكما لمباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى فى الدورى

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى بالدورى اليوم لطاقم حكام من رومانيا بقيادة افرام ماريوس.

ويستضيف الاتحاد السكندرى نظيره بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد المكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة لزعيم الثغر الذى تعرض للخسارة من بتروجت بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما يسعى بيراميدز لمواصلة قطار انتصاراته بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الاختبار الطبى يحسم مصير دونجا الإسماعيلى من مواجهة المصرى

كشف التشخيص المبدئى حول تعرض محمود عبد العاطى “دونجا”، لاعب ارتكاز الإسماعيلى، للإصابة فى العضلة الضامة بعد مشاركته فى مواجهة الجونة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثلهما.

وفضل الجهاز الفنى خروج اللاعب بعد شعوره بآلالام خشية تفاقم إصابته وبالتالى زيادة مدة غيابه.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لاختبار طبى للوقوف على موقفه النهائى من اللحاق بمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الأحد المقبل بالدورى.