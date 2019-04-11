شكرا لقرائتكم خبر عن باولن فوافى يتواجد فى مقر وفود المنتخبات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد باولن فوافى، لاعب منتخب مدغشقر والمقاصة، فى مقر وفود المنتخبات الأفريقية المشاركة فى قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتأهل منتخب مدغشقر لأول مرة لأمم أفريقيا.

وكشف الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تفاصيل حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية الذى يقام غدا، الجمعة، فى منطقة الصوت والضوء بأهرامات الجيزة، لتحديد المجموعات الستة التى ستخوض مباريات البطولة القارية التى تقام خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

ويتضمن الحفل تسلم الكاميرونى ريجوبير سونج أسطورة كرة القدم الكاميرونية كأس البطولة، على أن يسير بها عبر حافلة مكشوفة فى شوارع القاهرة حتى يصل إلى مقر إقامة القرعة بمنطقة الأهرامات، بهدف عرض الكأس على الجماهير المصرية.

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كما يتضمن الحفل الذى يستمر لمدة 141 دقيقة العديد من الفقرات الفنية والغنائية، بجانب كلمات رسمية لمنظمى البطولة، وعروض ضوئية مبهرة فى منطقة الصوت والضوء.

وأوضح المصدر أن العرض سيتضمن عرضا ضوئيا مبهرا بشاشات عملاقة فى مختلف مكان إقامة القرعة، المجهز بأحدث التكنولوجيا فى العالم من أجل الإبهار، مع استخدام الصوت والضوء وأهرامات الجيزة فى العرض مع إضاءة مسلطة على أبو الهول والأهرامات، والتى ستأخذ التركيز الأبرز من حفل القرعة نظرا لتاريخية المكان.

ويتضمن الحفل كذلك 3 كلمات رسمية، للمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصرى ورئيس اللجنة المنظمة، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، بجانب كلمة لممثل الدولة المصرية، والأقرب أن يلقيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى سيحضر القرعة ممثلا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وهناك محور الحفل، وهو إجراء سحب القرعة على الهواء مباشرة، ويشارك فى سحبها النجوم ديدييه دروجبا وإيمانويل أمونيكى ومصطفى حجى والحاج ضيوف، بجانب عميد لاعبى العالم النجم المصرى أحمد حسن.