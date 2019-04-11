شكرا لقرائتكم خبر عن حارس منتخب الكاميرون أنطوان بيل: أنا مصرى وبشجع محمد صلاح عشان لعب بالمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الحارس الكاميروني أنطوان بيل سعادته بالتواجد فى مصر لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019 معتبرا نفسه مصرياً.

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وقال أنطوان بيل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يشجع محمد صلاح جداً لأنه لعب مثله فى المقاولون العرب، مؤكدا أنه لا يمكن ترشيح أى منتخب للفوز باللقب إلا بعد انطلاق البطولة ومشاهدة كل المنتخبات على الطبيعة.

يذكر أن سيتم طرح تذاكر البطولة عبرالموقع الرسمى فى الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجارى، وكشف محمد فضل مدير البطولة أنه من المقرر الإعلان عن تميمة البطولة نهاية أبريل.