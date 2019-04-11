وائل جمعة يحضر مران الأهلي لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص وائل جمعة، مدافع الأهلي والمنتخب الوطنى السابق، على حضور مران الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة صن داونز المرتقبة.
ويواجه الأهلي نظيره صن داونز بعد غد، السبت، فى "إياب" دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد خسارة الفريق الأحمر لمواجهة الذهاب التى أقيمت فى جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.
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