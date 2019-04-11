شاهد.. مساندة جماعية من مدربى طنطا للفريق قبل مباراة سيدى سالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد استاد نادى كفر الشيخ، والذى يستضيف مباراة سيدى سالم وطنطا فى الأسبوع قبل الأخير من دورى القسم الثانى، تواجدا مكثفا من مدربى قطاع الناشئين بنادى طنطا لمؤازرة الفريق فى مباراته المهمة والتى ستحسم نتيجتها بطاقة الصعود الطنطاوى لدورى الأضواء والشهرة. كما يشهد استاد كفر الشيخ تواجدا مكثفا من قوات أمن كفر الشيخ بعد التراجع عن السماح بدخول 500 مشجع طنطاوى والاكتفاء فقط بدخول أعضاء مجالس إدارات الناديين، فى الوقت الذى دخل فيه مجلس ادارة طنطا فى مفاوضات مكثفة مع الأمن للسماح لأكبر عدد من الجماهير الطنطاوية بدخول مدرجات استاد كفر الشيخ لمؤازرة الفريق فى مباراته الفاصلة نحو الصعود للدورى الممتاز. Advertisements





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