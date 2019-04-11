بث مباشر بدون تقطيع.. الزمالك × المصري

كتب: ضياء السقا
يستضيف المصري، نظيره الزمالك، في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، في إطار الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي سيواجه به المصري في الخامسة والنصف، مساء اليوم الخميس.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود جنش.
خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود الونش – حمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد زيزو.
خط الهجوم: خالد بوطيب.
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