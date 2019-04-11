تغيير وحيد في تشكيل الزمالك أمام المصري

كتب: ضياء السقا

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي سيواجه به المصري في الخامسة والنصف، مساء اليوم الخميس.

يستضيف المصري، نظيره الزمالك، على ملعب الجيش بالسويس، في إطار الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد التشكيل تغيير وحيد حيث يبدأ محمود عبد العزيز على حساب فرجاني ساسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عبد الله جمعة – محمود علاء – محمود الونش – حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبد العزيز – حميد أحداد – يوسف أوباما – أحمد زيزو.

خط الهجوم: خالد بوطيب.