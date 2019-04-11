الكاف يعلن تصنيف منتخبات أمم أفريقيا 2019

كتب - مروان عصام

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" تصنيف المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث سيتم تقسيمها إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاء منتخب مصر فى التصنيف الأول مع الكاميرون - السنغال - تونس - نيجريا – المغرب، وفى التصنيف الثاني، جمهورية الكونغو الديمقراطية -...