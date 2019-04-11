محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
حجز نادي طنطا البطاقة الثانية للمتأهلين للدوري الممتاز بالموسم المقبل 2019/2020 بعد تصدره مجموعته برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن الرجاء الوصيف قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الثانية.
وجاء ذلك بعد فوزه على نظيره سيدي سالم بهدفين نظيفين على أرض الأخير خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأربعاء.
وكان طنطا قد هبط لدوري الدرجة الثانية الموسم الماضي ليغيب فقط لمدة موسم 2018/2019 الجاري.
يُذكر أن أسوان كان أول المتأهلين للدوري الممتاز بالموسم المقبل بعد تصدره مجموعة الصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر لم يغب طويلاً.. طنطا ثاني المتأهلين رسميًا للدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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