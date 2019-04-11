إيهاب جلال يدفع بالقوات الضاربة للمصري أمام الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365 أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري تشكيل الفريق البورسعيدي الذي يستعد لخوض مباراة أمام الزمالك بالدوري. ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب الجيش باستاد السويس في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري. وجاء التشكيل كالآتي: حراسة المرمى : أحمد مسعود Advertisements خط الدفاع : محمود حمد وأحمد شوشة وإسلام أبوسليمة وكريم العراقي خط الوسط: سعيدو سمبوري وايزي ايمكيا وإسلام عطية واسلام عيسى خط الهجوم: امامتشي أموتو ومحمود وادي جدير بالذكر أن الزمالك سيدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع وفي جعبته 42 نقطة.

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