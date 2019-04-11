رسميًا.. طريق الزمالك.. كاف يؤجل مباراة الهلال والنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر موقعه الرسمي، أنه قرر تأجيل مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي إلى أجل غير مسمى.
وتشهد السودان حاليًا اضطرابات على المستوى السياسي الأمر الذي أدى إلى قيام السلطات بإغلاق المطارات.
وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للكاف، فإن الوضع الأمني في السودان جعل الاتحاد الإفريقي يقرر تأجيل المباراة لوقت لاحق.
وأشار الموقع الرسمي للكاف، إلى أنه سيتحدد موعد جديد لمباراة الإياب ومكانها على أن يتم إخطار جميع الأطراف.
وكان من المقرر أن يستضيف الهلال نظيره النجم الساحلي مساء الأحد المقبل في إياب دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.
واستطاع النجم الساحلي في مباراة الذهاب أن يتفوق على ملعبه بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.
جدير بالذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي.
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