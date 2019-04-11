جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

أعلن المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة المصري في بطولة الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفًا على المصري في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب الجيش باستاد السويس في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

وشهد تشكيل الزمالك تغييرًا واحدًا بالدفع بحميد أحداد، بينما توجد محمود عبد المنعم "كهربا" على مقاعد البدلاء بعد رفع عقوبة الإيقاف.

وكان كهربا قد تعرض للعقوبة من قبل الجهاز الفني للزمالك بسبب اعتراضه على التبديل خلال مباراة فريقه أمام سموحة بالدوري، ليقرر جروس المدير الفني استبعاده من مباراة حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

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حراسة المرمى :محمود جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز

خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد

خط الهجوم: خالد بوطيب

جدير بالذكر أن الزمالك سيدخل المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 57 نقطة، بينما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع وفي جعبته 42 نقطة.