عضو المصري: متمسكون بعدم إذاعة لقاء الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن ناديه متمسك بعدم إذاعة مباراة فريقه أمام الزمالك والمقرر له مساء اليوم.

ويحتضن ملعب "الجيش" بالسويس مباراة المصري والزمالك في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم ضمن الأسبوع الـ28 من مسابقة الدوري.

وأضاف عضو المصري في تصريحات صحفية، أن ناديه متمسك بقراره بسبب عدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة من الشركة الراعية.

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وقرر مجلس إدارة النادي البورسعيدي منع دخول سيارة البث الخاصة بالتليفزيون من دخول ملعب الجيش الثالث بالسويس لإذاعة المباراة.

جدير بالذكر أن الزمالك تراجع للمركز الثاني بعد فوز الأهلي على مصر المقاصة، حيث يمتلك الأبيض 57 نقطة بفارق نقطة عن الأحمر.

في المقابل، يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 42 نقطة.