بطل افساد ريمونتادا اثيوبيا "التاريخية "ضد مصر: الأهلي قادر على هزيمة صنداونز بخماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

فى 20 أكتوبر عام 1996 شهدت الكرة الأفريقية والعالمية حدثاً استثنائياً بفوز المنتخب الأثيوبي على مصر بخماسية نظيفة فى الدوري التمهيدي المؤهل لكأس أفريقيا للشباب التى اقيمت فى المغرب فى الفترة ما بين 23 مارس إلي 5 أبريل 1997 .

منتخب مصر للشباب الذى كان يقوده حلمي طولان كان قد افتتح مشواره فى ذهاب الدور التمهيدي بالفوز بخماسية نظيفة على اثيوبيا فى 29 سبتمبر عام 1997 بخماسية نظيفة إلا أنه سخر فى مباراة العودة بريمونتادا تاريخية لأصحاب الأرض بخماسية ليلجأ الفريقين إلى ضربات الجزاء الترجيحية ويتصدي محمد عبد المنصف حارس نادي اتحاد عثمان (مزارع دينا) لركلتي جزاء ويفسد العودة التاريخية ويتأهل بالفراعنة الصغار للدور التالي.

وقال محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة الحالي ليلا كورة عن هذه المباراة " كان موقفاً صعباً ، فزنا فى المباراة الأولي بخماسية وكان من المقرر اقامة معسكراً فى كينيا ولكنه الغي".

وتابع " خضنا المباراة فى ظروف صعبة أهمها نقص الأكسجين وتوالت الأهداف ".

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وحول قدرة الأهلي الذى خسر من صنداونز بخماسية فى تكرار هذه العودة رد عبد المنصف " الأهلي قادر على التعويض بشرط الحفاظ على شباكهم نظيفه طوال المباراة وعدم إحراز صن داونز اي أهداف".

ووجه الحارس الذى يبلغ من العمر 42 عاماً رسالة للاعبي الأهلي قائلاً " ليس هناك مستحيل في كرة القدم ويستطيع كل لاعب في تعديل النتيجة ".

وأردف "الأهلي واجه مثل هذه الظروف ولكن في النهاية هذه كرة القدم ليس بها أي مستحيل مؤكدا أن اللاعبين يجب أن لا ينشغلوا بوسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يشعرون بضغوط خلال المباراة".

واختتم تصريحاته قائلا " ضعوا مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان من أمامكم برشلونة تأخر برباعية ولكن نجح في الفوز بمباراة العودة في دوري ابطال اوروبا".