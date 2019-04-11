ديسابر لـ"الخليج 365": مصر ضمن 3 منتخبات مرشحة للتتويج بأمم أفريقيا.. وفرصة الأهلي في العودة "صعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أكد المدرب الفرنسي سبياستيان ديسابر مدرب منتخب أوغندا أنه سعيد بالعودة إلى مصر مرة أخرى، لافتًا إلى أنه يعتقد أن الفراعنة ضمن 3 مرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتواجد ديسابر في القاهرة حاليًا لحضور قرعة بطولة أمم أفريقيا التي ستسضيفها مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

ديسابر الذي سبق له تدريب فريق الإسماعيلي يتولى حاليًا المهمة الفنية للمنتخب الأوغندي وخلال تصريحات خاصة لمصراوي قال: "سعيد بالعودة إلى مصر مرة أخرى، إنه أمر جيد بالنسبة لي".

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وبسؤاله عن رأيه إذا أوقعته قرعة المجموعات للعب في الإسماعيلية قال: "بالتأكيد لا أمانع اللعب على ستاد الإسماعيلية، أنا أحب هذا النادي، وسبق لي العمل فيه مسبقًا، أعتقد أنني أُفضل اللعب هناك".

وردًا عن المرشحين للفوز ببطولة أمم أفريقيا أجاب: "أعتقد أن هناك 3 منتخبات مرشحة للتتويج بالبطولة هذه النسخة وهم مصر لأنها صاحبة الأرض والجمهور، والمغرب لأنها تمتلك مدرب جيد، إلى جانب السنغال التي يقودها مدرب كفء ولاعبين أصحاب قدرات جيدة".

وعن رأيه في مباراة الأهلي وصندوانز وهل الفريق المصري أمامه فرصة في مباراة الإياب قال: "كما يعلم الجميع أن دينيس أونيانجو حارس مرمى صنداونز هو قائد المنتخب الأوغندي، أعتقد أن الأمر ليس سهلًا، فرصة الأهلي صعبة للغاية".

جدير بالذكر أن قرعة الأمم الأفريقية ستقام في تمام الثامنة مساء غد الجمعة في منطقة الأهرامات وأبو الهول.