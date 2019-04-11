رسميًا.. كاف يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا، تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقة، قبل إجراء القرعة والمقرر لها غدًا الجمعة في مصر.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم إفريقيا بمصر خلال العام الجاري بدءًا من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وجاء تصنيف المنتخبات على أربعة مستويات كالتالي:

المستوى الأول: مصر - الكاميرون - نيجيريا - السنغال - تونس - المغرب

المستوى الثاني: الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر

المستوى الثالث: جنوب إفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا

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المستوى الرابع: زيمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي

وكان الموقع الرسمي للكاف نفى في وقت سابق تحديده للتصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر.

وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا.

وسبق لمصر تنظيم كأس الأمم أربع مرات من قبل، أعوام 1959، 1974، 1986 و2006.

يُذكر أن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.

ويقام حفل سحب قرعة البطولة الأفريقية يوم الجمعة بمنطقة سفح الأهرامات.