مدرب غينيا لمصراوي: كلوب "حكيم" والدليل صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أشاد البلجيكي بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني، بالألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي نظرًا لقيامه بانتداب العديد من اللاعبين الأفارقة في فريقه والذي يأتي من أبرزهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

المدير الفني لغينيا قال في تصريحات خاصة لمصراوي قبل إجراء قرعة كأس الأمم والمقرر لها غدًا الجمعة :"أرى أن يورجن كلوب مدربًا حكيمًا نظرًا لأسلوبه والذي يعتمد على اللاعبين الأفارقة وهذا ما سيساهم في تطوير الكرة داخل القارة السمراء".

وتابع المدرب صاحب الـ62 عامًا تصريحاته :"أشعر بالسعادة لتواجد قائد منتخب غينيا نابي كيتا في صفوف ليفربول بجانب توقيعه على عقد مع الريدز مدته خمسة أعوام".

وكان كيتا انتقل إلى صفوف ليفربول مطلع الصيف الماضي قادمًا من لايبزيج الألماني، حيث بدأ الدولي الغيني في إثبات نفسه داخل تشكيلة الريدز بعدما سجل هدفين في آخر مباراتين مع الريدز أمام ساوثهامبتون بالدوري وبورتو بدوري أبطال أوروبا.

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وحول قدرة منتخب غينيا في المنافسة على بطولة كأس أمم إفريقيا والتي ستقام بمصر خلال العام الجاري، قال :"منتخبي ليس قويًا عكس منتخبات الصف الأول، وإذا أجرينا مقارنة مع المنتخبات الأقوى سنجد أننا أقل".

وأنهى مدرب غينيا تصريحاته :"نستعد جيدًا من أجل الظهور بشكل جيد".

واستطاع منتخب غينيا التأهل لكأس أمم إفريقيا بعدما حصل رفاق اللاعب نابي كيتا على صدارة المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة، في المقابل جاء منتخب كوت ديفوار في الوصافة برصيد 11 نقطة.

جدير بالذكر أن قرعة كأس الأمم الإفريقية ستقام غدًا الجمعة، حيث من المقرر أن تقام من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.