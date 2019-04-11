خاص.. القيعي: التربص بي سبب التفسير الخاطئ لدور"الساعة البيولوجية" في الهزيمة من صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن ناديه مطالب بالرد على الخسارة الثقيلة التي تعرض لها أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

الأهلي كان قد تلقى خسارة ثقيلة أمام صنداونز بخمسة أهداف دون رد في لقاء ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف القيعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 :"الأهلي مطالب برد هيبته أمام صنداونز، وإن حدثت المعجزة فسيكون أمر جيد بالنسبة لنا".

وتابع مستشار تعاقدات الأهلي :"المباراة ستكون ثأرية لأن الفوز بالنسبة للأهلي ستكون حتمية".

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وعن أسباب خسارة مباراة الذهاب، أوضح القيعي :"الأهلي تأثر في لقاء الذهاب بأمور كثيرة من بينها الإرهاق البدني مما تسبب خروجنا بهذه النتيجة".

وانتقل القيعي لتفسير حديثه حول أسباب خسارة الأهلي، قائلاً :"البعض فسّر حديثي عن مسألة الساعة البيولوجية بشكل خاطئ وهناك من تربص بكلامي".

وأنهى :"هناك عدة عوامل أثرت علي الأداء ولم اركز في حديثي عن مسألة الساعة البيولوجية".

جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج للفوز بفارق ستة أهداف في لقاء الإياب أمام صنداونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب بالاسكندرية.