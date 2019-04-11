شاهد .. مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

تقدم "الوفد"، خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري، التي تنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم، على ملعب ستاد الجيش في السويس، ضمن الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز.

ويخشى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على لاعبيه من الإجهاد فى ظل توالى المباريات فى الدورى والكونفيدرالية الأفريقية، خاصة أن المصرى «مستريح» حيث لم يلعب مباريات رسمية منذ تعادله مع المقاولون يوم 29 مارس.

يدخل أصحاب الفانلة البيضاء اللقاء بهدف تحقيق الفوز بالثلاث نقاط ولا بديل عن ذلك بهدف الحفاظ على قمة البطولة فى ظل ملاحقة الأهلى المنافس التقليدى وهو ما شدد عليه «جروس» فى حديثه مع لاعبيه حيث أكد لهم أن خسارة أى نقطة سيعرض الفريق إلى مواقف هو فى غنى عنها وأن عليهم أن يقاتلوا من أجل الحفاظ على موقعهم حتى النهاية ويدخلوا أى مباراة وكأنها نهائى كأس لا بديل فيها عن الفوز.

واستعد الفريق للقاء المصرى بدون راحة بعد العودة من المغرب حيث أدى الفريق مرانه لمدة يومين على ملعب النادى قبل أن يسافر

إلى السويس أمس

للمبيت هناك، حيث ركز المدير الفنى على النواحى التكتيكية وشرح من خلال المحاضرة التى ألقاها على اللاعبين طريقة أداء الفريق البورسعيدى والخطة المناسبة التى سيلعب بها كما ركز على تصحيح بعض الأخطاء التى حدثت فى لقاء حسنية أغادير وطالب باستغلال أى فرص تتاح لهم أمام مرمى المنافس وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك المباراة بخطة هجومية تعتمد على السيطرة على منطقة وسط الملعب بهدف محاصرة المصرى فى نصف ملعبه والضغط على خط دفاعه فى محاولة لإحراز هدف مبكر يمكن الفريق من السيطرة على مجريات الأمور داخل المستطيل الأخضر.

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ويغيب عن الزمالك نجم خط وسطه فرجانى ساسى بسبب الحصول على الإنذار الثالث وحازم إمام بسبب الإصابة التى لحقت به فى لقاء سموحة الأخير، وهو ما سيجعل «جروس» يعتمد على محمود عبدالعزيز كبديل لـ«ساسى» مثلما حدث فى

لقاء حسنية أغادير، بينما يعود حميد أحداد الذى غاب عن مواجهة بطل المغرب بسبب الإيقاف للإنذار الثانى وهناك احتمال كبير أن يشارك بدلًا من إبراهيم حسن على أن يلعب أحمد سيد زيزو جهة اليمين.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل يضم محمود جنش لحراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وعبدالله جمعة وحمدى النقاز فى الدفاع وطارق حامد ومحمود عبدالعزيز فى الوسط وأمامهما أحمد سيد زيزو ومحمد إبراهيم وحميد أحداد وفى الهجوم خالد بوطيب.

أما فريق المصرى فيخطو خطوات ثابتة منذ تولى إيهاب جلال المسئولية الفنية لأبناء بورسعيد، والذى قاد المصرى فى 12 مباراة بالدورى، فاز فى 7 مباريات، وتعادل فى 4 مباريات، وتعرض لهزيمة واحدة، ونجح فى احتلال المركز الرابع فى جدول الدورى وهو ما يسعى للحفاظ عليه فى مباراة اليوم.

ويفتقد المصرى خلال مواجهة الزمالك لخدمات الثلاثى فريد شوقى ومحمد صالح ومصطفى سلامة الشهير بـ«طيارة»، بالإضافة إلى حارس الفريق أحمد بوسكا الذى تعرض مؤخراً لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، أما التشكيل الأقرب للفريق البورسعيدى خلال اللقاء المنتظر، فيتكون من أحمد مسعود فى حراسة المرمى، وأمامه الرباعى أحمد شوشة وإسلام أبوسليمة ومحمود حمد وكريم العراقى، وفى الوسط النيجيرى إيزى إيمكا والبوركينى سعيدو سنبورى، وفى الهجوم إسلام عيسى وعبداللطيف جريندو وحسين رجب ومحمود وادى.