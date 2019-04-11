الأمن يمنع أمير عزمي مجاهد والصحفيين من دخول ملعب الجيش في السويس

منع أمن ستاد الجيش بالسويس، أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالزمالك، من دخول الملعب، قبل انطلاق مباراة الزمالك مع

المصري في الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

وحضر أمير عزمي في سيارة خاصة

ومنعه الأمن من الدخول قبل أن يتم حل الأمر، إلا أن الأمن منع الصحفيين من دخول الاستاد، في الوقت الذي وصلت فيه حافلة الزمالك إلى الملعب.