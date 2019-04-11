منع أمن ستاد الجيش بالسويس، أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد بالزمالك، من دخول الملعب، قبل انطلاق مباراة الزمالك معالمصري في الجولة الـ28 من بطولة الدوري.
وحضر أمير عزمي في سيارة خاصة
ومنعه الأمن من الدخول قبل أن يتم حل الأمر، إلا أن الأمن منع الصحفيين من دخول الاستاد، في الوقت الذي وصلت فيه حافلة الزمالك إلى الملعب.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يمنع أمير عزمي مجاهد والصحفيين من دخول ملعب الجيش في السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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