اتحاد السباحة يحيل فريق كرة الماء بالأهلي وجهازه الفني للتحقيق

قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس تحويل جميع لاعبى فريقى الأهلى والجزيرة لمرحلة العمومى لكرة الماء والأجهزة الفنية والإدارية للفريقين الذين تسببوا فى إثارة المشكلات فى مباراة نهائى بطولة الدورى إلى التحقيق، وتعدى لاعبو الأهلى على فريق الجزيرة بالضرب بعد انتهاء المباراة بنتيجة 7/ 6 لصالح الجزيرة، وهى المباراة الرابعة بين الناديين، والثالثة التى يفوز بها الجزيرة ليتوج بطلًا للدورى بجدارة، حيث فاز الجزيرة من قبل فى ثلاثة لقاءات بنتيجة 6 / 5 و

8 / 5 و 7 / 6 ، فى حين فاز الأهلى فى مباراة واحدة بنتيجة 8 / 7 ، وسوف يجرى الاتحاد تحقيقات موسعة مع الفريقين، بعد تفريغ الكاميرات كانت تتابع المباراة والواقعة .

وأرسل الاتحاد صورة أحد أعضاء الأهلى الذى رصدته إحدى الكاميرات والذى قام بإثارة المشكلة من البداية وقيامه بقذف أول كرسى على لاعبى الجزيرة، ووجود جنزير حديدى فى يده،

إلى مسئولى القلعة الحمراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العضو حيال ذلك، على أن يقوم الاتحاد برفع الأمر إلى اللجنة الأوليمبية ضد ما قام به العضو لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد ما قام به العضو.

أعلن اتحاد السباحة بأنه لن يتهاون فى اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى متجاوز تثبت التحقيقات إدانته بعد تفريغ الفيديوهات المتعلقة بالمشكلة، من أجل المحافظة على اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير معًا ، خاصة بعد أن أرسل نادى الصيد الذى استضاف المباراة مذكرة رسمية إلى اتحاد السباحة يثبت فيها التلفيات التى لحقت به، ومطالبته بتعويض مادي قدره 25 ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية .