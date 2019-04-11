قرر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، رسميًا تعيين المغربي معاذ حجي، سكرتيرًا عامًا للكاف بدلًا من المصري عمرو فهمي. بدلًا من المصري عمرو فهمي. يجتمع المكتب التنفيذي للكاف، اليوم الخميس، لمناقشة عدد من القضايا والقرارات، وتم اتخاذ قرار بإقالة عمرو فهمي، نظرًا لاتهامه بتسريب مستندات تورط أحمد أحمد، رئيس الكاف، في قضايا فساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. المغربي معاذ حجي سكرتيرًا عامًا للكاف بدلًا من عمرو فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.