محمد الكرداني: نواصل التدريبات لمواجهة الاتحاد

يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجزيرة رجال تدريبة بالإسكندرية، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، السبت المقبل، 13 أبريل الجاري، بصالة سبورتنج ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي

دوري السلة للرجال.

قال محمد الكرداني، المدير الفني لرجال السلة بنادي الجزيرة، في تصرحات خاصة لـ"الوفد" إن الفريق يفتقد لخدمات اللاعب أحمد سامي في

لقاء الاتحاد السكندري بسبب الإصابة.

وأضاف الكرداني أن المباراة صعبة بالنسبة للفريقين، ولكن الجزيرة سيبذل قصارى جهده للتأهل لنهائى الدوري ويطمح في حصد اللقب.

وتأهل الجزيرة إلى الدور نصف النهائي على حساب طلائع الجيش، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب مصر للتأمين.