يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجزيرة رجال تدريبة بالإسكندرية، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، السبت المقبل، 13 أبريل الجاري، بصالة سبورتنج ضمن منافسات ذهاب نصف نهائيدوري السلة للرجال.
قال محمد الكرداني، المدير الفني لرجال السلة بنادي الجزيرة، في تصرحات خاصة لـ"الوفد" إن الفريق يفتقد لخدمات اللاعب أحمد سامي في
وأضاف الكرداني أن المباراة صعبة بالنسبة للفريقين، ولكن الجزيرة سيبذل قصارى جهده للتأهل لنهائى الدوري ويطمح في حصد اللقب.
وتأهل الجزيرة إلى الدور نصف النهائي على حساب طلائع الجيش، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب مصر للتأمين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد الكرداني: نواصل التدريبات لمواجهة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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