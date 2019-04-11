اونلاين | يلا لايف (الآن) مباراة الزمالك والمصري | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري | بث مباشر .. لايف

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بث مباشر مباراة الزمالك والمصري (لحظة بلحظة) ON Sport

بث مباشر الزمالك والمصري اليوم على استاد الجيش بالسويس في الساعة الخامسة والنصف عصر ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري، ويعاني الزمالك من ضغط المباريات بسبب استمرار مسيرته في الكونفيدرالية، حيث يلعب مع المصري مساء اليوم 11 أبريل، ثم يصطدم بفريق حسنية أغادير في إياب ربع النهائي الإفريقية يوم الأحد 14 أبريل ثم الإسماعيلي يوم 18 في الدوري المصري

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري (لحظة بلحظة) ON Sport

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بث مباشر مباراة الزمالك والمصري (لحظة بلحظة) ON Sport

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وأعاد جروس لاعبه محمود كهربا لقائمة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي فيما يغيب أيمن حفني وأحمد مدبولي ومحمد حسن وعمر صلاح لأسباب فنية ومصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة وفرجاني ساسي للإيقاف.

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري (لحظة بلحظة) ON Sport

ويخشى الزمالك تأثير غياب فرجاني ساسي على وسط الملعب في مواجهة إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي الذي يميل للاستحواذ على منطقة المناورات بصرف النظر عن قوة الخصم، ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة خلف الأهلي المتصدر بشكل مؤقت برصيد 58 لذلك يسعى الأبيض بقيادة مدربه كريستيان جروس لاستعادة الصدارة من الأحمر.

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري (لحظة بلحظة) ON Sport

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بث مباشر مباراة الزمالك والمصري (لحظة بلحظة) ON Sport