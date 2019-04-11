اونلاين | beIN SPORT .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN SPORT .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر - يوتيوب «Yalla Shoot» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الخميس 4 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي على ملعب ستاد الجيش بالسويس، بينما يحل بيراميدز ضيفًا على الاتحاد السكندري.

على الجانب الآخر، تنطلق مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الدوري الأوروبي، حيث يلتقي آرسنال الإنجليزي مع نابولي الإيطالي، بينما يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا على سلافيا براج التشيكي.

ويستعرض يلا كورة فيما يلي مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

5:30 - طلائع الجيش X الداخلية

المباراة في إطار منافسات الجولة الـ29 ببطولة الدوري.

طلائع الجيش يحتل المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المرتبة السابعة عشر برصيد 26 نقطة.

5:30 المصري X الزمالك

المباراة في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري.

المصري في المركز الرابع وفي جعبته 42 نقطة، والزمالك في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

8:00 الاتحاد السكندري X بيراميدز

المباراة في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري.

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الاتحاد السكندري يحتل المركز العاشر برصيد 32 نقطة، أما بيراميدز فيأتي في المرتبة الثالثة برصيد 54 نقطة.

8:00 المقاولون العرب X حرس الحدود

المباراة في إطار جولات الإسبوع الـ29 من بطولة الدوري.

يحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة.

الدوري الأوروبي

9:00 آرسنال الإنجليزي X نابولي الإيطالي

المباراة مقامة على ملعب الإمارات، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 1

9:00 فياريال الإسباني X فالنسيا الإسباني

المباراة على ملعب لاسيراميكا، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3

9:00 بنفيكا البرتغالي X آينتراخت فرانكفورت الألماني

المباراة على ملعب النور، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 4

9:00 سلافيا براج التشيكي X تشيلسي الإنجليزي

المباراة على ملعب ادين ارينا، وتنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 2