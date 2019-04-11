اونلاين | ارسنال ونابولي بث مباشر | الدوري الاوروبي 2018-2019 | اليوربا ليج دور ربع النهائي

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ارسنال ونابولي بث مباشر | الدوري الاوروبي 2018-2019 | اليوربا ليج دور ربع النهائي

مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ونابولي اليوم، يخوض نادي أرسنال مباراة من العيار الثقيل ضد نابولي الإيطالي وذلك مساء اليوم الخميس والموافق 11/4/2019 في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

ارسنال ونابولي بث مباشر | الدوري الاوروبي 2018-2019 | اليوربا ليج دور ربع النهائي

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ارسنال ونابولي بث مباشر | الدوري الاوروبي 2018-2019 | اليوربا ليج دور ربع النهائي

بث مباشر أرسنال ونابولي لايف، ويلتقي نادي أرسنال مع نابولي مساء الخميس على ملعب الإمارت ويأتي ذلك في تمام الساعة التاسعة بتزقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت دولة الإمارات.

ارسنال ونابولي بث مباشر | الدوري الاوروبي 2018-2019 | اليوربا ليج دور ربع النهائي

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