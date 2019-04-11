اونلاين | يلا شوت - kora on line Hd بث حى المشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

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أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم حكم مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي التى ستجمع بينهما في إياب الدور ربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية والمقرر له الأحد المقبل بالسويس.

ويتكون طاقم التحكيم من هيلدر مارتنيز حكم ساحة ويعاونه كل من جيرسون ايمليانو دوس سانتوس مساعد أول وايفانيالدو دي اوسانشي لوبيز حكم ثاني والحكم الرابع جواو أمادو جوما.

“الخليج 365 الرياضي” يرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن حكم مباراة الزمالك و حسنية أغادير المغربي :

1- من مواليد 1977

2- حصل على الشارة الدولية 2008

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4- يهوى السباحة.

5- يعمل كمدير تأمين.

6- أدار 85 مباراة دولية ، أشهر خلالها 278 بطاقة صفراء و 16 حمراء، واحتسب 10 ضربات جزاء.

7 – أدار مباراة الزمالك وكابس يونايتد في دوري ابطال أفريقيا 2017، والتى انتهت بفوز الأخير بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل طاقم التحكيم الأنجولي المكلف بإدارة المباراة.