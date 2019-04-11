اونلاين | beIN SPORT .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر - يوتيوب المصري والزمالك «Yalla Shoot»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN SPORT .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر - يوتيوب المصري والزمالك «Yalla Shoot» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الزمالك ضد المصري .. التشكيل المتوقع للفارس الأبيض

يدرس السويسرى كرستيان جروس، إعادة المغربى حميد أحداد، للتشكيلة البيضاء، بعد رفع الإيقاف عنه الذى أدى إلى غيابه عن المباراة الماضية أمام سموحة، حيث يدرس المدرب السويسرى الاعتماد على اللاعب المغربى فى مركز الجناح الأيسر، مع عودة أحمد سيد "زيزو" لمركز الجناح الأيمن، مع المفاضلة بين محمد إبراهيم ومحمود عبد العزيز، للتواجد بجوار طارق حامد، لتعويض غياب فرجانى ساسى، فى لقاء الغد أمام الفريق البورسعيدى، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

Advertisements

محمود جنش فى حراسة المرمى، خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما أو محمد إبراهيم وحميد أحداد، خط الهجوم: خالد بوطيب.

فى الوقت ذاته، رفض كريستيان جروس، فكرة استمرار معسكر الفريق فى السويس بعد لقاء المصرى، واستقر الخواجة على عودة الفريق إلى القاهرة عقب مواجهة الفريق البورسعيدى، على أن يتدرب الجمعة بالقاهرة ثم يعود مجددًا إلى السويس، يوم السبت استعدادا للقاء حسنية أغادير يوم الأحد المقبل.

فى المقابل يفقد فريق المصرى البورسعيدى ثلاثة من أهم عناصره، فى مقدمتهم محمد صالح الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وفريد شوقى ومصطفى سلامة للإيقاف بعد حصولهم على الآنذار الثالث فى المباراة الماضية، إلا أن إيهاب جلال أكد ثقته فى جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم مستوى مميز أمام الفارس الأبيض، ومن ثم اقتناص ثلاث نقاط غالية فى مشوارهم بالدورى.