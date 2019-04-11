اونلاين | يلا شوت حصري "Zmalik" .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

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يواجه الفريق الأول بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين، من عمر مسابقة الدورى الممتاز، على ستاد الجيش بالسويس وتذاع المباراة عبر شاشة "ON Sport" وقناة النيل للرياضة.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى محمود جنش.

في خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة.

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في خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهم أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وحميد أحداد.

في خط الهجوم: خالد بوطيب.

ويدخل الزمالك المباراة محتلا المركز الثاني وفي جعبته 57 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حقق الفوز فى 17 لقاء، وتعادل فى 6 مواجهات، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 51 هدفا، واستقبلت شباكه 20 هدفا.

في المقابل يحتل فيه المصري المركز الرابع برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل فى 12، وخسر 4 فقط، وسجل لاعبوه 36 هدفا، واستقبلت شباكه 30 هدفا.