رياضة | مهاجم الزمالك السابق على رادار أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك السابق على رادار أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دخل أحمد جعفر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، ضمن حسابات الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي المدير الفني، والعائد مجددًا لمنافسات الدوري المصري الممتاز.
وتلقى جعفر، اتصالًا من جانب عبدالعاطي بالساعات الأخيرة، لاستطلاع رأيه حول اللعب ضمن صفوف الفريق، حيث أبدى اللاعب مرونة في المفاوضات ورغبته في الرحيل عن صفوف الفريق العسكري، خاصةً أنه خرج من حسابات البلجيكي لوك إيميل المدير الفني منذ بداية الموسم الجاري,.
ونجح أسوان، في العودة مجددًا لمنافسات الدوري المصري الممتاز عقب احتلاله صدارة مجموعة أندية الصعيد بدوري القسم الثاني.
ضربة جديدة للأهلي قبل مباراة العودة أمام صن داونز
باتت فرص لحاق كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في اللحاق بمواجهة صن داونز صعبة بعد إصابته في مباراة الأمس أمام مصر المقاصة.
وخرج نيدفيد في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة، أمس الأربعاء والتي أقيمت على على ملعب بتروسبورت، بسبب تعرضه لكدمة قوية في القدم اليمنى.
وأجرى نيدفيد أشعة على قدمه أمس في أحد المسشفيات للاطمئنان على ححجم إصابته التي تعرض لها ومدة غيابه عن الفريق.
وتحسم الساعات المقبلة الموقف النهائي لكريم نيدفيد من اللحاق بمواجهة صن داونز وإن كانت كل المؤشرات تشير إلى صعوبة لحاقه باللقاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بعد غد السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
مفاجأة لاسارتي.. هل يكرر الأهلي تكتيك برشلونة أمام باريس سان جيرمان؟
تحدث مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي عن تجهيز مفاجأة لم يكشف عنها أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ببريتوريا.
مفاجأة مارتن لاسارتي قد لا تتمثل في الدفع بوجوه جديدة وإنما تغيير طريقة وأسلوب اللعب رأسًا على عقب من أجل الهجوم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين كما فعل لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2017 لتعويض خسارته برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.
ولجأ إنريكي إلى تغيير طريقة اللعب من 4-3-3 إلى 3-4-3 بحيث يهاجم بجميع اللاعبين في وسط ملعب سان جيرمان باستثناء مدافع وحيد حتى تحقق له ما أراد وفاز 6-1في معجزة كروية جديدة.
ولعب إنريكي ببيكيه وأومتيتي وماسكيرانو في خط الدفاع على أن يقوم أومتيتي وماسكيرانو بمهام الظهيرين الأيسر والأيمن ويتكفل بيكيه بالتغطية الدفاعية بينما في الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا ورافينيا خلف نيمار دا سيلفا ولويس سواريز ليونيل ميسي.
تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان
حراسة المرمى: تير شتيجن
خط الدفاع: أومتيتي - بيكيه - ماسكيرانو.
خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيتش - إنييستا - رافينيا.
خط الهجوم : نيمار دا سيلفا - لويس سواريز - ليونيل ميسي.
إذا كان إنريكي قد لجأ إلى هذه الطريقة لتحقيق الريمونتادا التاريخية فإن الأهلي به عناصر يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ الأسلوب نفسه
تشكيل الأهلي حسب طريقة 3-4-3
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: رامي ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحي
خط الوسط: علي معلول وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات
خط الهجوم: جونيور أجايي ورمضان صبحي ومروان محسن
تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاصة
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.
خط الوسط : عمرو السولية – كريم نيدفيد – صالح جمعة – حسين الشحات - جونيور أجايي
خط الهجوم : وليد أزارو