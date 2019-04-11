رياضة | مهاجم الزمالك السابق على رادار أسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك السابق على رادار أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل أحمد جعفر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، ضمن حسابات الجهاز الفني لنادي أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي المدير الفني، والعائد مجددًا لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

وتلقى جعفر، اتصالًا من جانب عبدالعاطي بالساعات الأخيرة، لاستطلاع رأيه حول اللعب ضمن صفوف الفريق، حيث أبدى اللاعب مرونة في المفاوضات ورغبته في الرحيل عن صفوف الفريق العسكري، خاصةً أنه خرج من حسابات البلجيكي لوك إيميل المدير الفني منذ بداية الموسم الجاري,.

ونجح أسوان، في العودة مجددًا لمنافسات الدوري المصري الممتاز عقب احتلاله صدارة مجموعة أندية الصعيد بدوري القسم الثاني.