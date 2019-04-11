رياضة | السباحة يتوعد المخطئين بعقوبات صارمة بعد أحداث الأهلي والجزيرة في كرة الماء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السباحة يتوعد المخطئين بعقوبات صارمة بعد أحداث الأهلي والجزيرة في كرة الماء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس تحويل جميع لاعبى فريقى الاهلى والجزيرة لمرحلة العمومى لكرة الماء والأجهزة الفنية والإدارية للفريقين الذين تسببوا فى إثارة المشكلات فى مباراة نهائى بطولة الدورى إلى التحقيق ، وتعدى لاعبو الاهلى على فريق الجزيرة بالضرب بعد إنتهاء المباراة بنتيجة 7/ 6 لصالح الجزيرة ، وهى المباراة الرابعة بين الناديين ، والثالثة التى يفوز بها الجزيرة ليتوج بطلا للدورى بجدارة ، حيث فاز الجزيرة من قبل فى ثلاثة لقاءات بنتيجة 6 / 5 و 8 / 5 و 7 / 6 ، فى حين فاز الاهلى فى مباراة واحدة بنتيجة 8 / 7 ، وسوف يجرى الإتحاد تحقيقات موسعة مع الفريقين ، بعد تفريغ الكاميرات كانت تتابع المباراة والواقعة .

وأرسل الإتحاد صورة أحد أعضاء الاهلى الذى رصدته احد الكاميرات والذى قام بإثارة المشكلة من البداية وقيامه بقذف اول كرسى على لاعبى الجزيرة ، ووجود جنزير حديدى فى يده ، الى مسئولى القلعة الحمراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد العضو حيال ذلك ، على أن يقوم الاتحاد برفع الامر الى اللجنة الاوليمبية ضد ما قام به العضو لاتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد ما قام به العضو .

أعلن اتحاد السباحة بانه لن يتهاون فى إتخاذ الإجراءات الرادعة ضد اى متجاوز تثبت التحقيقات إدانته بعد تفريغ الفيديوهات المتعلقة بالمشكلة ، من أجل المحافظة على اللاعبين والأجهزة الفتية والجماهير معا ، خاصة بعد ان أرسل نادى الصيد الذى استضاف المباراة مذكرة رسمية إلى إتحاد السباحة يثبت فيها التلفيات التى لحقت به ، ومطالبته بتعويض مادى قدره 25 ألف جنيه عما أصابه من أضرار مادية .