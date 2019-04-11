رياضة | "جنا" معجزة الجمباز تخطف الأضواء في بطولة الجمهورية تحت 11 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنا" معجزة الجمباز تخطف الأضواء في بطولة الجمهورية تحت 11 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز بالمستوي الرائع للاعبة نادي جرين هيلز جنا محمد عبد المنعم في بطولة الجمهورية الأخيره في جمباز إيروبك أنسات تحت 11سنه وحققت المركز الثاني في بجدارة وبفارق نقطه واحده عن الترتيب الأول في ظل منافسة شرسة مع العديد من اللاعبين بالأندية الأخري.

وأكد الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز أن هناك أكثر من ناشئ، وناشئة ظهروا بمستوي طيب خلال تلك البطولة وأتوقع لهم أن يكونوا أبطال الغد علي كافة المستويات.

ومن جانبها أكدت البطله جنا محمد عبد المنعم أن رغم الإصابة التي لحقت بي إلا أنني بداخلي إصرار وعزيمة في تحقيق نتيجة ايجابية في البطولة السابقة ولا يمكن أن أنسي دور مجلس إدارة نادي جرين هيلز وكذلك دور الأب الروحي للاعبين الكابتن محمد الصاوي والذي كان له دور كبير في إعدادي للبطولة.

وفي نفس السياق حصلت شقيقتها الصغري فرح محمد عبد المنعم علي مركز متقدم في بطولة الناشئين أيضا